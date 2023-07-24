Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск стали самыми коррумпированными городами Югры

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следком Югры подвел итоги работы по расследованию коррупционных преступлений в первом полугодии 2023 года и назвал самые коррумпированные города региона. Оказалось, что наиболее часто случаи коррупции выявлялись в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

За первое полугодие текущего года в регионе Возбуждено 157 уголовных дел коррупционной направленности. Расследование уголовных дел о совершении 126 коррупционных преступлений уже завершили и направили в суд.

- В качестве обвиняемых привлечено 54 лица. На имущество фигурантов наложен арест на 305 миллионов рублей. Наибольшее количество уголовных дел о коррупции связаны с дачей и получением взяток, совершением мошеннических действий, коммерческого подкупа - дополнили в СУ СК РФ по ХМАО.