В Ханты-Мансийске задержали курьера, который работал на мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске полицейские задержали курьера, работавшего на мошенников. Им оказался 21-летний житель Сургута. А задержать его удалось после истории с 84-летней пенсионеркой из Ханты-Мансийска, которая стала жертвой аферистов.

По информации пресс-службы УМВД, женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил, что дочь пенсионерки попала в ДТП. А также добавил, что родственнице срочно нужна помощь в виде 800 тысяч рублей. Деньги пенсионерку попросили передать через курьера, которым и оказался задержанный парень. Пожилая женщина успела передать 501 тысячу рублей посреднику.

Молодой человек рассказал, что в его "работу" входило забирать деньги по адресам, которые называли ему наниматели по телефону, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от перечисленной суммы.

Возбуждено уголовное дело.