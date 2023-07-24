В Югре ищут кандидатов на должности директоров департаментов спорта и культуры

Фото: официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

В Югре ищут кандидатов на должности директоров департаментов культуры и физической культуры и спорта Югры. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Югры. Заявки принимают в рабочие дни с 24 июля по 7 августа 2023 года включительно через личный кабинет на портале «Команда Югры».

- Кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверка соответствия формальным квалификационным требованиям; оценка личностного и профессионального потенциала; общественная оценка с участием профессиональных сообществ и общественности; экспертная оценка - сообщили в пресс-службе.

По итогам отбора кандидаты с наивысшими результатами отправятся на собеседование к губернатору Югры.

Напомним, ранее мы писали о том, что Роман Генкель покидает пост директора департамента экономического развития Югры.