В Югре горит больше 2 тысяч гектаров леса

Фото предоставлено КП

В Югре проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 2 432,20 га, из них локализовано 6 пожаров на площади 2 372,80 га, в том числе 2 пожара в Кондинском районе, 1 крупный пожар в Белоярском лесничестве, 2 пожара в Березовском лесничестве, 1 пожар в Октябрьском, 1 пожар в Нижневартовском лесничестве, 2 пожара в Самаровском лесничестве и 1 - в Сургутском.

Со стихией борются 248 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. В рамках межрегионального маневрирования в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии. Используется необходимое оборудование и техника.

За неделю, с 17 по 24 июля, в Югре потушили 72 лесных пожара на площади 10 605,74 га и 3 ландшафтных возгораний на площади 28,8 га. С начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 156 ландшафтных пожаров, 469 лесных пожаров и 6 возгораний на особо охраняемых территориях.