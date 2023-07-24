В Югре энергетики завершили ремонт оборудования на высоковольтной подстанции «Кетовская»

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Энергетики сообщили об окончании капитального ремонта на высоковольтной подстанции «Кетовская» в Ханты-Мансийском автономном округе. Питающий центр снабжает электроэнергией одноименное нефтяное месторождение, разработку которого ведет «Славнефть-Мегионнефтегаз». На выполнение работ «Россети Тюмень» направили более 1,6 млн рублей.

Специалисты провели плановый ремонт устройств релейной защиты и автоматики, предназначенных для мгновенного обнаружения и отключения элементов электросети в случае нештатной ситуации, в том числе установили новые микропроцессорные защиты вместо устаревших электромеханических реле. По словам энергетиков, высокая скорость и точность измерения показателей современного оборудования сокращают время реакции на технологическое нарушение и снижают риск возникновения перерыва в подаче энергоресурса.

Проведенный ремонт питающего центра повысил надежность электроснабжения Кетовского месторождения в Югре, на котором, кроме нефти, ведется добыча горючего газа, пропана, бутана, этана и нефтяной серы.