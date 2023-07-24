Прокуратура Югры составила портрет типичного преступника Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры составила социальный портрет преступника в первом полугодии 2023 года. Он составлен на основе сводных сведений. За прошедшие полгода в Югре регионе к уголовной ответственности привлечено свыше 3,8 тысяч человек.

Как отмечают в ведомстве, почти половина преступников в возрасте от 30 до 49 лет, без постоянных источников дохода и имеют за плечами криминальное прошлое, более 80% - не имеют высшего образования, более четверти - совершили преступления в нетрезвом состоянии, 14% являлись рецидивистами. В большинстве случаев - 83% преступлений совершались мужчинами, а среди женщин лишь 17% преступили уголовный закон. Треть женщин – совершили кражи, еще почти 10% - пойманы за незаконный оборот наркотиков. 5 женщин привлечены к уголовной ответственности за убийства, 14 – за причинение тяжких телесных повреждений.

Совсем небольшую долю среди преступников занимают несовершеннолетние – около 1% от всех. Четверть несовершеннолетних – наказаны за хищения.