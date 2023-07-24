Все дети добровольцев СВО в ХМАО будут получать бесплатное двухразовое питание в школах Фото: Татьяна Коркина

Все дети добровольцев СВО в ХМАО будут получать бесплатное двухразовое питание в школах. Решение принято и внесено в законодательство округа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Югры.

Раньше только сыновья и дочери военнослужащих могли претендовать на льготы, но теперь эта мера будет доступна всем юным членам семьи, включая пасынков и падчериц, а также братьев и сестер.

Кроме того, для семей военнослужащих предусмотрена полная компенсация родительской платы за детский сад, а также первоочередное зачисление в группы продленного дня в школах. Также детям предоставят преимущество при переводе в образовательные организации и получении путевок для отдыха.