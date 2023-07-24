В Югре за один день произошло 4 происшествия на водоемах

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В воскресенье днем на водоемах региона произошло 4 происшествия. Об этом рассказали в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

В 14:30 поступила информация, что в Когалыме, на озере в зоне отдыха по Сургутскому шоссе утонул мужчина. Его личность устанавливается, проводятся следственные мероприятия. Через 2 часа ЧП произошла в Нефтеюганске. На озере Голубое очевидцы вытащили женщину из воды. Выяснилось, что 31-летняя нетрезвая женщина пошла в воду и начала тонуть. Очевидцы вытащили ее и вызвали скорую, а медики оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Около 19:30 в экстренную службу поступило сообщение, о том что на озере Окунево в Советском районе мужчина начал тонуть, его удалось достать из воды и передать медикам. Мужчина доставлен в реанимацию. В 20:00 случилась еще одна жуткая трагедия. В поселке Федоровский Сургутского района 4 мужчин купались в карьере и один из них пропал.

Напомним, телефон экстренной службы - 112.