На югорской трассе столкнулись две иномарки: в аварии пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за выходные произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 - получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. В Нижневартовском районе нарушение правил обгона обернулось серьезной аварией. Случилось это на 142 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе, когда 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota» ехал из Нижневартовска в сторону Сургута. Водитель не убедился в безопасности обгона и выехал на встречку, где столкнулся со встречным автомобилем «Hyundai», под управлением 44-летней женщины. Оба водителя получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Госавтоинспекция Югры предупреждает, что обгон транспортных средств считается одним из самых сложных и опасных маневров, необходимо быть предельно внимательными и убедиться в безопасности своего перестроения.

Кроме того, за выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 47 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 52 водителя и 162 - за нарушение правил перевозки детей.