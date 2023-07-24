В Югре не зафиксировали новых случаев коронавируса за сутки Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 270 360 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 24 июля не зафиксировано новых случаев COVID-19. За сутки на COVID обследовано 271 человек, всего прошли обследование 3 826 115 жителей.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 2 человека, за весь период пандемии вылечились 267 704 жителей Югры.

Несмотря на то что новых случаев заболевания в регионе нет, окружной Роспотребнадзор советует придерживаться рекомендаций, соблюдение которых уменьшает риск заболеть COVID-19. Так, специалисты советуют мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Такие правила помогут избежать не только заражения ковидом, но и снизить вероятность заражения другими инфекциями.