Пожары в Югре: последние новости на 24 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа отменила режим ЧС, введённый 8 июля из-за ситуации с лесными пожарами. При этом в регионе до сих пор горит около 3 тысяч гектаров леса. Тем не менее власти региона заверяют, что ситуация с лесными пожарами в округе стабилизирована. По последним данным в Югре зафиксировано 6 лесных и 3 ландшафтных пожара. Самая большая площадь лесных пожаров зарегистрирована в Белоярском лесничестве.

К ликвидации природных возгораний привлечены порядка 300 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, главного управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

За минувшие сутки в регионе потушили 8 лесных пожаров на общей площади 470,6 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре удалось справиться с 153 ландшафтными пожарами на площади 25 624,93 га; 449 лесными пожарами на площади 47274,4 га и

6 возгораниями на землях ООПТ на площади 525 га.

В регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов и въезд в них на автотранспорте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.