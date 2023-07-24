В Югре 24 июля синоптики прогнозируют дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 24 июля будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, туман. Ночью ветер переменных направлений слабый, а днем ожидается северный ветер с порывами до 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +11, +16 °С. Днем потеплеет до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер ночью слабый, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14, +16 °С, днем +23, +25 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.