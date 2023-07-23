В Югре два человека насмерть разбились на мотоцикле

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Сургутском районе в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла сегодня утром на 39 км автодороги Сургут- Нижневартовск Сургутского района.

Как сообщает Госавтоинспекция Югры, произошло 40-летний мотоциклист на «Сузуки», двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска и допустил неуправляемый занос и столкновение с металлическим ограждением. В результате происшествия водитель и 46-летний пассажир погибли на месте.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске 38-летний мужчина пострадал в ДТП. По вине одного из водителей столкнулись «Nissan» и «Hyundai».