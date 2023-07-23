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НовостиОбщество23 июля 2023 3:50

В Ханты-Мансийске установили три «говорящих» светофора

Сигнал такого светофора дублируется речевым сообщением
Виктория Терина
В Ханты-Мансийске установили три «говорящих» светофора

В Ханты-Мансийске установили три «говорящих» светофора

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске установили светофоры в рамках системы «Говорящий город». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Суть работы такого светофора в том, что его сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам безопасно перейти дорогу. Такое устройство для регулирования движения - первое в Югре.

Громкость голоса помощника регулируется в зависимости от времени суток и полностью отключается с 21:00 до 07:00. На сегодня «говорящие» светофоры поставили на трех перекрестках: Мира - Калинина, Калинина - Комсомольская и Мира - Дзержинского.

Систему «Говорящий город» планируют реализовывать и дальше. В первую очередь пешеходные переходы оборудуют рядом с социально значимыми объектами.