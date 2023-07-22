В Югре 22 июля утонул пьяный мужчина

Сейчас его тело ищут водолазы. Фото: Татьяна Коркина

Еще одна трагедия произошла в Югре сегодня, 22 июля. В Сургуте на водоеме в районе Мелик – Карамова погиб человек.

— Сегодня в 15:40 очевидцы сообщили, что в водоеме, расположенном между Югорским трактом и ул. Мелик-Карамова, утонул мужчина, — сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Очевидцы происшествия рассказывают, что погибший был пьян, а сейчас его тело ищут водолазы.

Напомним, два человека утонули 20 июля рано утром в Сургуте. Сначала в 03:40 очевидцы сообщили, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 погиб мужчина, который отдыхал в компании на берегу. На месте происшествия работают водолазы, личность погибшего устанавливается. В 05:50 на водоеме, расположенном за домом на улице Киртбая, 18, на поверхности водоема нашли тело женщины. Ее вещи – на берегу.