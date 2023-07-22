В Сургуте полицейские спасли женщину, которая стояла на краю крыши недостроенного дома

Фото: УМВД России.

В Сургуте полицейские спасли женщину, которая стояла на краю крыши высотного недостроенного дома на Югорском тракте. В дежурную часть УМВД поступило сообщение о происшествии. На место ЧП приехал экипаж полиции в составе сержантов Дмитрия Казанцева и Алексея Журлова.

— Взобравшись на крышу, полицейские обнаружили сидящую на краю гражданку, которая что-то выкрикивала стоящим внизу людям. Все попытки правоохранителей завести разговор она игнорировала, — заявили в пресс-службе УМВД России.

Позже к полицейским присоединился командир взвода Арслан Аракчиев. Женщина сидела на краю крыши. Один из оперативников выждал момент, когда она чуть отклонилась назад, схватил ее за плечи и оттащил от опасного края. Полицейские помогли пострадавшей спуститься вниз, а после этого доставил ее в медицинское учреждение.