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НовостиПроисшествия22 июля 2023 0:06

Синоптики предрекли в Югре грозы и туманы

Рассказываем, какая погода будет в Югре 22 июля 2023 года
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В ночь на субботу, 22 июля, в Югре прогнозируется туман. О его появлении в отдельных районах региона предупредили синоптики. Туман накроет ХМАО в районе 6-7 утра.

Днем в субботу, 22 июля, температура воздуха составит +23...+28 градусов Цельсия. Ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. Ветер подует юго-западный, западный, при порывах его скорость достигает 12 метров в секунду.

В воскресенье, 23 июля, синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха. Местами по региону ожидаются осадки в виде дождя. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.