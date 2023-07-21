В Югре 313 человек борются с 1 ландшафтным и 20 лесными пожарами Фото: Татьяна Коркина

В Югре борются с 1 локализованным ландшафтным возгоранием на площади 18 га, в Нефтеюганском районе, пожар локализован, а также с 20 лесными пожарами на площади больше 3 тысяч га, 13 из которых локализовано на площади 1 тысяч га.

В числе лесных пожаров: 1 в Аганском лесничестве на площади 1 га; 6 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2 тысяч га, 3 пожара локализованы на площади 181 га; 1 пожар в Березовском лесничестве на площади 1 га; 1 пожар в Мегионском лесничестве на площади 1,5 га, пожар локализован; 2 пожара в Нижневартовском лесничестве на площади 25 га, 1 пожар локализован на площади 15 га; 2 пожара в Самаровском лесничестве на площади 5,8 га, 1 пожар локализован на площади 3,1 га; 7 локализованных пожаров в Сургутском лесничестве на площади 812,85 га.

Тушением пожаров занимаются 313 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 151 ландшафтных пожар, 429 лесных пожаров и 6 возгораний в природных заповедниках.