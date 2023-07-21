В Ханты-Мансийске 38-летний мужчина пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 11 нетрезвых водителей с признаками опьянения, а за выезд на встречку привлечено 122 водителя и 62 - за нарушение правил перевозки детей.

Одна из аварий произошла на улице Студенческая в Ханты-Мансийске. По информации ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Nissan», двигаясь с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Hyundai». В результате столкновения водитель Hyundai, 38-летний мужчина, получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Госавтоинспекция Югры напоминает жителям региона, что спешка на дороге, невнимательность, несоблюдение скоростного режима и очередности проезда - являются причинами, провоцирующими ДТП.