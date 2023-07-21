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НовостиЗдоровье21 июля 2023 8:39

Югра получит 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Их направят в Лянтор, Федоровский, Пыть-Ях, Нягань, Советский и Кондинский районы
Виктория Терина
Фото: пресс-центр правительства Югры

Фото: пресс-центр правительства Югры

В 2023 году Югра получит 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом стало известно во время очередного заседания правительства, которое состоялось накануне.

Представителем на подписание соглашения назначен директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский, а главный врач Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Юнус Салманов - отвечает за получение автомобилей скорой медицинской помощи.

- Автомобили поступят в медицинские организации, расположенные в Лянторе, Федоровском, Пыть-Яхе, Нягани, Советском и Кондинском районах в течение двух месяцев, - пообещал Алексей Добровольский.