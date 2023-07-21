Прокуратура заставила администрацию Октябрьского района отремонтировать школу

Фото: Прокуратура ХМАО -Югры

Прокуратура округа через суд обязала администрацию отремонтировать школу в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Октябрьского района установила ненадлежащее состояние здания МБОУ «Перегребинская СОШ». В ходе выездной проверки выявлены недостатки конструктивных элементов здания школы, а также несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям - говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура ХМАО -Югры

После проверки прокурор района вынес представление главе Октябрьского района, по итогам рассмотрения которого необходимых мер не приняли. Поэтому прокуратура добилась желаемого через суд. В исковом заявлении требовалась возложить на администрацию обязанности по финансированию и проведению работ по ремонту здания школы.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. И сейчас ведомство контролирует исполнение всех требований.