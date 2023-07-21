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НовостиСпорт21 июля 2023 4:14

В Ханты-Мансийске стартовал шахматный фестиваль «Игра началась»

Праздник посетили около 300 человек в возрасте от 6 до 70 лет
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Международный день шахмат в Ханты-Мансийске стартовал фестиваль «Игра началась». На праздники побывали около 300 человек в возрасте от 6 до 70 лет из разных городов и стран, включая Египет и Замбию, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Участники смогли посетить интерактивные зоны, различные квесты, викторины, выполнили нормативы ГТО и многое другое. Главным событие дня стал открытый блиц-трунир. Шестилетняя Нина Гузнищева из Нефтеюганска получила сертификат на участие в детском этапе Кубка России. Совсем недавно юная шахматистка стала бронзовым призером первенства Западной Азии среди девочек до 6 лет.

Кроме того, награды получили победители общего зачета.