Пожары в Югре: последние новости на 21 июля 2023 года

ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре немного уменьшилось количество и площадь лесных пожаров. Но борьбу со стоихией все еще продолжают. По последним данным в Югре проводятся работы по тушению 20 лесных пожаров на площади превышающей 3 тысячи гектаров, десять из них локализованы. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Югра находится на 5 строчке среди регионов страны по площади природных возгораний.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, основной причиной возгораний являются грозы. За прошедшие сутки ликвидировано 14 лесных пожаров, обнаружено два. В работе по тушению возгораний принимают участие 372 человека, из них 170 человек - сотрудники лесопожарных формирований из Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, а также Карелии и Коми. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Для мониторинга обстановки используют 18 самолетов, шесть вертолетов — на тушении, из них один вертолет с водосливным устройством работает в Белоярском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 151 ландшафтное возгорание площадью 25,6 тысячи гектаров и 416 лесных пожаров площадью 45,7 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. На территории округа с 28 апреля установлен особый противопожарный режим, а с 25 мая - запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.