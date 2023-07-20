В Когалыме мальчик свернул на самокате не на свою улицу и заблудился

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Югре полицейские нашли заблудившегося ребенка. В Когалыме к полицейским обратилась 62-летняя женщина. Она была взволнована и рассказала полицейским, что к ней на каникулы приехали два внука. Мальчики ушли гулять, а через некоторое время старший из них позвонил и сообщил, что при возвращении домой, младший брат Савелий, поехал на самокате вперед и потерялся.

Вместе с бабушкой полицейские начали поиски ребенка и в течение часа его удалось найти. Ребенок рассказал, что свернул не на свою улицу и заблудился. Правоохранители провели беседу и передали бабушке внука.

Женщина поблагодарила полицию за неравнодушие и добросовестное выполнение служебных обязанностей.