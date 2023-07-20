В Югре 20 июля уменьшилось количество и площадь лесных пожаров

Фото предоставлено КП

В Югре 20 июля проводятся работы по тушению 20 лесных пожаров на площади 3 098,9 га, из них локализовано 10 пожаров на площади 858,1 га.

В том числе тушат 3 пожара в Белоярском районе на площади 2 320 га, 2 из которых локализовано на площади 320 га; 2 локализованных пожара в Березовском лесничестве на площади 58 га. 2 пожара в Кондинском районе на площади 101,3 га, 1 из которых локализован на площади 50 га. 3 пожара в Нижневартовском лесничестве на площади 23 га, 2 локализованных пожара в Октябрьском лесничестве на площади 6,1 га, 1 пожар в Советском лесничестве на площади 7 га; 6 пожаров в Сургутском районе на площади 581 га, 3 из них локализовано на площади 424 га и 1 пожар в Урайском лесничестве на площади 2,5 га.

К ликвидации пожаров привлечены 373 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га; 416 лесных пожаров на площади 45 732,5 га и 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.