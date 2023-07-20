Фото: администрация Сургута

Два человека утонули сегодня рано утром в Сургуте. Об этом рассказали в администрации города.

Сначала в 03:40 очевидцы сообщили, что на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул мужчина, который отдыхал в компании на берегу. На месте происшествия работают водолазы, личность погибшего устанавливается. В 05:50 на водоеме, расположенном за домом на улице Киртбая, 18, на поверхности водоема нашли тело женщины. Ее вещи – на берегу. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют личность и обстоятельства гибели женщины.

В администрации напомнили, что в Сургуте нет мест, где разрешено купание. На берегу установлены информационные запрещающие знаки.