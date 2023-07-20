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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:28

В Югре участники ОПГ предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр

На деньги и недвижимость обвиняемых наложен арест
Виктория Терина
В Югре участники ОПГ предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр

В Югре участники ОПГ предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр

Фото: Татьяна Коркина

Участники организованной преступной группы в ХМАО предстанут перед судом за организацию и проведения азартных игр. Расследование уголовного дела завершено.

Случилось это в октябре 2021 года, когда удалось раскрыть сеть нелегальных игорных заведений, действовавшую на территории Югры и Ямала. Организаторы и участники преступной группы, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Во время расследования к уголовной ответственности привлечены 15 человек. Доход, полученный от преступлений составил около 298 миллионов рублей.

На денежные средства и недвижимость обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. Расследование уголовных дел завершено. По уголовным делам собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд.