В Югре повышена надежность электроснабжения пяти крупных нефтяных месторождений

Фото: Юсупова Наталья

Энергетики провели капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Урай – Новая». Энергообъект участвует в электроснабжении пяти нефтяных месторождений Шаимской группы и 6 населенных пунктов в Кондинском районе. На повышение надежности ЛЭП «Россети Тюмень» направили порядка 1,5 миллиона рублей.

Во время ремонтных работ на воздушной линии протяженностью 120 километров специалисты укрепили 58 фундаментов опор и 12 железобетонных стоек, заменили 114 гасителей вибрации, а также установили больше 70 птицезащитных устройств. Эти устройства помогут сохранить популяцию пернатых и снизить риск возникновения нарушений электроснабжения.

Транзитная линия 110 кВ «Урай – Новая» поставляет электроэнергию на Тетеревское, Мортымья-Тетеревское, Толумское, Узбекское и Убинское месторождения нефти. Месторождения принадлежат компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Благодаря выполненным работам повысилась надежность передачи энергоресурса 2,5 тыс. жителей, социальным объектам и центрам добычи углеводородов на территории Кондинского района ХМАО-Югры.