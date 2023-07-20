Число югорчан на курортах Черноморского побережья увеличилось на 25%

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Текущим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее. Свыше 60% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края. Каждый год Краснодарский край посещает больше 15 миллионов человек. А летом турпоток наиболее активен, туристов принимают вдоль всего побережья – от Анапы до Сочи. Люди могут выбрать отдых на свой вкус: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

Аналитики МегаФона, на основе анализа обезличенных данных онлайн трафика с помощью инструментов Big Data выяснили, что 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Больше всего туристов приехало на отдых Москвы, а также Московской, Ленинградской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. В этом направлении захотели отдохнуть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере число туристического потока увеличилось на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число югорчан на пляжах Сочи и Адлера увеличилось на 25%.

Находясь на береговых линиях в первую половину лета туристы активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. Исследование показало, что мобильная активность жителей Югры выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Северяне проговорили около 695 тысяч минут, что равно 16 месяцам беспрерывного общения. А интернет трафик сгенерировали на 51 терабайт, что сравнимо с безостановочным просмотром на протяжении четырех лет нового сезона отечественного сериала «Ищейка», снятого в Сочи.

Оператор продолжает развивать инфраструктуру связи, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края. С начала года построено и модернизировано свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное время.