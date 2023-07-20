В 2023 году в Югре при купании в водоемах погибло 10 человек

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В этом году в Югре при купании на воде произошло 13 происшествий, при которых погибло 10 человек, 2 из которых дети. С наступлением жаркой погоды на территории Югры участились случаи гибели людей на воде. Статистика по гибели на воде в этом году неутешительная. Умирают и взрослые, и подростки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

Одной из очевидных причин гибели детей - отсутствие должного контроля со стороны взрослых и их излишняя самоуверенность в том, что ничего не произойдёт. Особенно это касается самых маленьких. Спасатели напомнили, что даже на мелководье могут произойти несчастные случаи. У взрослых, основная проблема трагедий на озерах и реках - это алкоголь. К сожалению, часто отдых на природе у людей сопровождается крепкими напитками. Спиртное влияет на координацию и восприятие происходящего вокруг.

Спасатели отмечают, что большинство утоплений происходит на водоемах, не предназначенных для купания. Официально купание разрешено на специально оборудованных пляжах. На них отдыхающие могут быть уверены в чистоте воды и комфортных условиях, пляжи оборудованы соответствующим инвентарем, а дно проверено водолазами.

Также МЧС отмечает, что самое рискованное время суток для купания - вечернее. Большинство погибших утонуло после 21 часа, проводя время на водоеме опять же в одиночестве.

- Главное, на пляже и в воде не терять контроль над собой и, тем более, над своими детьми - отмечают в ведомстве.