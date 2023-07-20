В Югре из-за невнимательного обгона пострадали два водителя

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшие сутки произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Так, из-за нарушений правил обгона случилось ДТП на 178 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе.

По информации ГИБДД, 25-летний водитель «ГАЗ», двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута при обгоне выехал на встречку и столкнулся со встречным автомобилем «ГАЗ», под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекция Югры предупреждает, что обгон транспортных средств считается одним из самых сложных и опасных маневров, необходимо быть предельно внимательными и убедиться в безопасности своего перестроения, и самое главное, что это не запрещено ПДД.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за день задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 150 водителей и 53 - за нарушение правил перевозки детей.