В Югре сегодня будет жарко до +30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 20 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, по востоку преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 °С. Днем столбик термометра поднимется до +25, +30 °С.

В столице региона переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха +16, +18 °С, днем прогреется до +26, +28 °С.

Подробнее о погоде в Югре в инфографике МЧС.