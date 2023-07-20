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НовостиОбщество20 июля 2023 2:36

В Югре сегодня будет жарко до +30 градусов

Местами возможен дождь с грозой
Виктория Терина
В Югре сегодня будет жарко до +30 градусов

В Югре сегодня будет жарко до +30 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 20 июля, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, по востоку преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 °С. Днем столбик термометра поднимется до +25, +30 °С.

В столице региона переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха +16, +18 °С, днем прогреется до +26, +28 °С.

Подробнее о погоде в Югре в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре