В Сургуте служебная собака Чида помогла раскрыть кражу золотых украшений у пенсионерки Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте собака Чида помогла раскрыть кражу золотых изделий. В полицию о пропаже драгоценностей заявила 68-летняя сургутянка, она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия, на сумму около 200 тысяч рублей. Чида взяла след и привела кинолога к ломбарду, который находится с другой стороны дома перепевшей, откуда часть золотых украшений изъяли правоохранители.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, которым оказался 29-летний работник фирмы по производству мебели. Полицейские выяснили, что в середине июня мужчина оказывал свои услуги той самой пенсионерке. Когда хозяйка отсутствовала он украл украшения, часть из них он сдал в ломбард в этом же доме, а часть - в другой пункт приема.

Большую часть краденных полицейских вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.