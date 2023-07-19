Реконструкция трассы Сургут - Лянтор завершится осенью Фото: Татьяна Коркина

Реконструкция трассы Сургут - Лянтор завершится осенью 2023 года, сообщает пресс-служба правительства округа.

- В этом году завершится масштабная реконструкция участка трассы Сургут — Лянтор с 21-го по 33-й км. Для повышения безопасности дорожного движения с 21-го по 26-й км по двум направлениям движения уже построили 5,4 км линий электроосвещения и установили энергоэффективные светодиодные фонари на современных металлических опорах - сообщают в правительстве.

Специалисты уже провели воздушную линию электропередачи между опорами освещения и скоро запустят электроснабжение. В прошлом году на участке протяженностью 5,4 км дорожники расширили проезжую часть с двух до четырёх полос движения, чтобы увеличить пропускную способность и обеспечить комфортный проезд. Для безопасности водителей сейчас монтируют осевое бетонное ограждение, которое помогает избежать лобовых столкновений.

Все работы по реконструкции планируется закончить до конца ноября 2023 года.