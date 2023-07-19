В Югре ранее судимым гражданам разрешили работать с детьми и подростками

В Югре бывшим заключенным разрешили работать с детьми и подростками Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО комиссия по делам несовершеннолетних допустила к работе с детьми и подростками пятерых из шести ранее судимых граждан. Эта информация подтверждена региональной Думой. При этом в правительстве округа подчеркнули, что допуски дали тем, кто ранее имел какие-либо проблемы с законом, не связанные с реальным лишением свободы.

- Депутат Думы Югры Николай Ташланов принял участие во внеочередном заседании окружной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ОКДН) под председательством заместителя губернатора округа Всеволода Кольцова. Совместно с представителем прокуратуры Югры члены ОКДН рассмотрели шесть прошений ранее судимых граждан о допуске к работе в организациях с участием детей и подростков - говорится в сообщении Думы.

После изучения всех материалов, а также беседы в с бывшими осужденными, уполномоченные по защите прав юных югорчан решили, что пять человек не представляют опасности для жизни, здоровья и нравственности детей и могут работать в детских учреждениях. Одному же отказали в рассмотрении заявления.

- Мы даем второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния. При этом хотелось бы напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю оставшуюся жизнь, – прокомментировал Николай Ташланов.