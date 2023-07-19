Молодым предпринимателям из Югры помогли расширить свой бизнес

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фонд поддержки предпринимательства помог югорчанкам расширить свой бизнес. Поддержку оказали девушкам, которые производят уникальные и оригинальные товары, выпускающиеся в небольших партиях.

Алена Черкашина из Ханты-Мансийска создает шелковые платки с дизайном, вдохновленным флорой и фауной региона, а Юлия Трошина из Когалыма делает свечи из натурального воска, автопарфюм, диффузоры и арома-саше.

Фонд «Мой Бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» помогает творцам продавать свои товары на международной площадке. Сотрудники фонда сопровождают югорчанок по всем вопросам, а их товары уже нашли своих покупателей за границей.