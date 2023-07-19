В Сургуте мама с трехлетним сыном угодила под колеса иномарки

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Жуткая авария произошла в Сургуте на улице Игоря Киртбая. Иномарка сбила маму с ребенком на пешеходном переходе. Оба пешехода сейчас в тяжелом состоянии в травмцентре.

Фото: Госавтоинспекция Югры

- В Сургуте 40-летний водитель, управляя автомобилем «Infiniti» допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП два пешехода, 3-летний мальчик и 30-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Кроме того, за сутки на дорогах Югра задержано 18 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 152 водителя и 56 - за нарушение правил перевозки детей.