В Кондинском районе после пинка прокуратуры работникам предприятия заплатили больше 5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе, после вмешательства прокуратуры, погашена задолженность по зарплате в размере свыше 5 миллионов рублей.

- Прокуратура Кондинского района по обращениям граждан провела проверку соблюдения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы в ООО СК «Лидер» - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Выяснилось, что предприятие задолжало работникам больше 5 миллионов рублей работниками за январь-май 2023 года. Прокуратура внесла директору организации представление, после чего задолженность полностью погасили и даже выплатили компенсацию за несвоевременную оплату труда.