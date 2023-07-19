В Югре 19 июля будет до +30, возможен дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 19 июля будет переменная облачность. По западной половине округа кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, по восточной половине округа преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 °С, а по восточной половине местами до +6 °С, днем будет довольно жарко +25, +30 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью +16,+18 °С, днем потеплеет до +26, +28 °С.

Подробнее о погоде в Югре в инфографике МЧС.