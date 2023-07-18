Прокуратура Югры добилась сноса аварийного дома в Октябрьском районе Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения жилищного законодательства, уточнив, что многоквартирный дом по улице Шмигельского в поселке Октябрьское признан аварийным и подлежащем сносу. Жильцы дома расселены, однако местные власти не ограничили доступ в полуразрушенный жилой дом и его не снесли.

Аварийное здание находится недалеко от жилых домов, имеется доступ неограниченного круга лиц. Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на местную администрацию обязанности организовать работу по сносу аварийного дома.

Суд вынес решение и постановил снести здание. В настоящее время решение суда исполнено.