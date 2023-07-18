Югорчанка оштрафована за рекламу сайта о продаже наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нягани оштрафована за нанесение надписей в общественных местах, пропагандирующих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

23-летняя девушка писала название сайта по продаже и распространению запрещенных веществ в общественных местах города. Раньше она уже была судима за нарушения закона, которые также были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленница понимала, что данный сайт о наркотиках, и, поскольку ранее уже занималась подобным, согласилась размещать информацию в общественных местах города.

- Югорчанка привлечена к ответственности, установленной законодательством РФ. Мировым судьей вынесено 5 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей за каждое правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ - сообщили в пресс-службе полиции.