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НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:58

В Октябрьском районе снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В настоящее время в Октябрьском районе природных пожаров не зафиксировано
Виктория Терина
В Октябрьском районе снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Октябрьском районе снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Фото: Татьяна Коркина

На территории Октябрьского района снят режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования Егор Збродов.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в настоящее время в Октябрьском районе природных пожаров не зафиксировано. Всего на сегодня в регионе действуют 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 5 859,65 га

Напомним, режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Югре с 8 июля