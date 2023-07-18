В Октябрьском районе снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров Фото: Татьяна Коркина

На территории Октябрьского района снят режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования Егор Збродов.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в настоящее время в Октябрьском районе природных пожаров не зафиксировано. Всего на сегодня в регионе действуют 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 5 859,65 га

Напомним, режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Югре с 8 июля