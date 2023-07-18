Энергетики повысили надежность электроснабжения трех тысяч жителей Югры

Фото: Анна Атясова

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных подстанций «Верхнеказымская» и «Сосновская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения более 3 тысяч жителей Белоярского района: деревни Юильск, поселков Верхнеказымский и Сосновка.

На энергообъектах выполнен ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Энергетики заменили три выработавших нормативный срок службы трансформатора собственных нужд, которые обеспечивают функционирование оперативной связи, телемеханики и устройств РЗА. Расчетный срок эксплуатации нового отечественного оборудования составляет не менее 30 лет. На выполнение ремонтных мероприятий компания направила порядка 3 млн рублей.

Отметим, что Белоярский район расположен в северной части Югры и относится к территориям Крайнего Севера. Центры питания обеспечивают электроснабжение 3 населенных пунктов, а также инфраструктуру компаний «Газпром трансгаз Югорск» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».