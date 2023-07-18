В Югре почти в два раза увеличилась заболеваемость коклюшем Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО почти в два раза выросла заболеваемость коклюшем. Как пояснили в окружном Роспотребнадзоре коклюш - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, своеобразным судорожным приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением.

За прошедшие полгода в Югре зарегистрировано 29 случаев коклюша в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Заболеваемость превысила аналогичный период прошлого года в 1,9 раза. Ежегодно в Югре регистрируется от 20 до 180 случаев коклюша.

В прошлом году в 9 муниципалитетах Югры зарегистрировано 76 случаев коклюшной инфекции, что составило 4,54 на 100 тысяч населения - это почти в 3 раза больше предыдущего года и на 18,3% ниже среднемноголетнего уровня. Превышение среднеокружных показателей отмечено в 6 населённых пунктах: Нижневартовске, Мегионе, Ханты-Мансийске. Коклюш считается детской инфекцией, поскольку среди взрослых заболевания не зарегистрированы.

- Для недопущения формирования вспышек данной инфекции необходимо поддерживать охваты профилактическими прививками детей, не ниже 95% на всех административных территориях автономного округа, - сообщает Роспотребнадзор.