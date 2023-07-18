Кража денег и велосипеда, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений

За сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, по горячим следам раскрыто 15. В Нижневартовске в районе дома по улице Северная задержан 25-летний молодой человек, подозреваемый в хранении наркотиков. У него нашли 1 пакет с наркотиком массой 2,62 грамма. Злоумышленник признался, что купил наркотик через интернет, закладку забрал в 300 метрах от дома по улице Северная.

В Нефтеюганске 55-летняя жительница Курганской области, находясь в магазине украла 5 тысяч рублей из ранее утерянного кошелька, принадлежащего местной жительнице. А в Ханты-Мансийске полицейские нашли подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей. Им оказался 41-летний мужчина, который находясь возле здания по улице Гагарина, украл двухколесный транспорт марки «NORCO».

По всем случаям возбуждены уголовные дела.