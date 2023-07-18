В Сургуте школьница на электросамокате пострадала при столкновении с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. В Сургуте в ДТП пострадал юный водитель электросамоката. 17 июля на улице Мелик-Карамова 37-летний водитель, управляя автомобилем "Hyundai" не убедился в безопасности и столкнулся с электросамокатом "Ninebot". В результате аварии водитель электросамоката, 15-летняя девочка получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Сотрудниками ГИБДД задержано 16 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечен 151 водитель и 47 - за нарушение правил перевозки детей

Госавтоинспекция Югры призывает не спешить на дороге. Невнимательность при совершении маневров и несоблюдение очерёдности проезда могут стать причинами, провоцирующими ДТП.