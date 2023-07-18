В Югре 18 июля будет жарко и без осадков Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 июля прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 °С, днем потеплеет до +25, +30 °С.

В Ханты-Мансийске также обещают переменную облачность. Без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11, +13 °С, а днем +27, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.