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НовостиОбщество18 июля 2023 1:44

В Югре 18 июля будет жарко и без осадков

Воздух прогреется до +30 градусов
Виктория Терина
В Югре 18 июля будет жарко и без осадков

В Югре 18 июля будет жарко и без осадков

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 июля прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 °С, днем потеплеет до +25, +30 °С.

В Ханты-Мансийске также обещают переменную облачность. Без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11, +13 °С, а днем +27, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре