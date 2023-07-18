Пожары в Югре: последние новости на 18 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре уже больше неделю тушат природные пожары, причем количество лесных пожаров в регионе за сутки стало в два раза больше. По данным департамента недропользования и природных ресурсов, бушуют 24 лесных пожара. Всего сутки назад их было 12. Огонь захватил площадь в 7636,8 га. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. Тяжелая ситуация наблюдается в Белоярском, Октябрьском и Березовском лесничествах. За сутки ликвидированы три лесных пожара, обнаружены 15. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов отметил, что основной причиной возгорания являются грозы. Одно возгорание на площади 0,5 га ликвидировано на расстоянии 2,6 км от города Покачи, причина - человеческий фактор.

В работе по тушению возгорания принимают участие 395 человек — это сотрудники региональной авиабазы, “Центроспаса-Югории”, главного управления МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. А также сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии. Используются необходимое оборудование и техника, а также 15 самолётов - на мониторинге и шесть вертолётов - на тушении: пять вертолетов по доставке людей и один вертолет с водосливным устройством.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 151 ландшафтное возгорание площадью 25,6 тысячи гектаров и 382 лесных пожара площадью 37,3 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. На территории округа с 28 апреля установлен особый противопожарный режим, а с 25 мая - запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.