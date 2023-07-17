В Нефтеюганском районе появится свой «Парк Выпускников «Алые паруса»

Фото: страница главы Пойковского Ирины Бородиной

В Пойковском (Нефтеюганском районе) появится свой «Парк Выпускников «Алые паруса». Работы проводят по графику, уже демонтировали старый фонтан и брусчатку, подготовили котлован под чашу и забетонировали основание для нового.

Параллельно в Барнауле подготовят технологические части нового фонтана, который будет напоминать корабль с алыми парусами. На территории парка появятся арт-объект, в виде раскрытой книги с цитатой писателя Александра Грина, скамейки, качели, урны и современное освещение.

В этом году проект победил в региональном конкурсе инициативного бюджетирования и получил средства на реализацию.