Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

С 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Участниками станут 150 лучших спортсменов страны. Они соберутся в столице, чтобы показать свои умения и силу в схватке за золото.

Зрелищный спринт, гонка преследования и эстафета - это только часть того, что ждет зрителей на этом захватывающем соревновании. Участие в чемпионате примут легенды российского спорта - Елена Вяльбе, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Сергей Устюгов и Андрей Краснов. Гостей ждут на основной части программы в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, а затем яркое событие ждет масс-старт, который пройдет от улицы Дзержинского до Энгельса.

Организаторы подготовили культурные мероприятия для болельщиков и гостей Ханты-Мансийска.